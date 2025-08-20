Tuzla Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’daki su kesintisine ilişkin bilgi paylaşımları yapıldı. İSKİ’ye bağlı su kesintileri hakkında vatandaşlar “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor. 20 Ağustos günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

TUZLA SU KESİNTİSİ AÇIKLANDI

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Tuzla’da su kesintisi etkileyen mahalleler arasında Aydınlı Mahallesi bulunuyor. Arıza durumu ile alakalı olarak elektrik alt yapı çalışmaları nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattında sorun yaşanıyor. Kesintinin başlangıç tarihi 20.08.2025 saat 14:33 olarak belirtildi. Kesintinin tahmini bitiş saati ise 20.08.2025 19:00 olarak planlandı. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.