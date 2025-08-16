Tuzla Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Tuzla’da su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ağustos tarihinde İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” diye araştırmalarını sürdürüyor. Belli de oldu ki, Tuzla’da belirli bir süre su kesintisi yaşanacak.

TUZLA’DA ETKİLENEN MAHALLE VE ARAZİ GEREKÇESİ

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Tuzla’da su kesintisi yaşayan mahallenin “Evliya Celebi Mahallesi” olduğu bildirildi. Arızanın, “İdaremiz dışı yapı inşaatı çalışmaları sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Su kesintisinin başlaması 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 12:49:53 olarak ifade edilirken, tahmini bitiş tarihi ise 16 Ağustos 2025 saat 16:00 olarak duyuruldu.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN İLETİŞİM

Kesintiyle ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşların “ALO 185” hattını arayabileceği ifade ediliyor. Su kesintisinin yaşanacağı süre boyunca vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.