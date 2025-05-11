Tv 8’de Bu Akşam Yeni Bölüm

YENİ BÖLÜM YAYINLANIYOR

TV 8 kanalında bu akşam Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasının yeni bölümü ekranlara gelecek. Yarışmayı takip eden izleyiciler arasında “O Ses Türkiye neden yayınlanmadı?” sorusu gündeme geldi. Sezon sonunda gerçekleştirilen finale odaklanan programın, Survivor ile aynı saatte yarışmayı bırakması dikkat çekiyor.

O SES TÜRKİYE FİNALİ

Survivor bu akşam izleyicilere sunulmayacak ve O Ses Türkiye’nin final bölümü yayınlanacak. “11 Mayıs Pazar Survivor yeni bölüm yok mu?” şeklindeki sorular da izleyicilerin merakını artırıyor. Geçici bir değişiklik olarak izleyicilerin O Ses Türkiye’ye odaklanması beklentisi var.

PİYASALARDA YENİ FIRSATLAR

Bunun yanı sıra, Interactive Brokers, ABD Hazine tahvilleri için ticaret saatlerini uzattı ve artık piyasa haberlerine ve olaylarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için günde 22 saat işlem yapma imkanı sağlıyor. Ancak, bu fırsatların da beraberinde riskler barındırdığı unutulmamalı.