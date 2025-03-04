TV’de Hangi Diziler ve Programlar Var?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak diziler ve programlar izleyicilerin gündeminde merak konusu oluyor. Son zamanlarda ilgi gören birçok yapımın yayın saatleri, takip ediliyor. “Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?” gibi sorulara cevap arayanlar için, 4 Mart itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, ve TV8 gibi kanalların yayın akışı detaylı bir şekilde önemli bir konu.

YAYIN AKIŞINDAKİ PROGRAMLAR

4 Mart 2025 tarihli yayın akışında şu programlar dikkat çekiyor:

– 02:00 Kardelenler

– 03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

– 06:30 Zembilli

– 08:00 Kahvaltı Haberleri

– 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

– 13:00 Gün Ortası

– 14:00 Mutfak Bahane

– 16:00 Esra Erol’da

– 18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

– 19:20 ATV Ana Haber

– 20:00 Bir Gece Masalı

– 00:15 Piyasa

ATV kanalı için 02:30 Çatı Katı Aşk ve 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti gibi programlar öne çıkıyor.

KANALLARA GÖRE PROGRAM DAĞILIMI

Kanal D, 06:15 İkizler Memo-Can programıyla dikkat çekerken, 09:00 Neler Oluyor Hayatta ve 19:05 Kanal D Ana Haber gibi popüler yapımlar da yer alıyor. Ayrıca, 20:00 Piyasa ve 22:45 Uzak Şehir gibi programlar da akşam saatlerinde izleyici karşısında bulunacak.

Show TV’de ise 02:00 Deha, 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse ve 19:00 Ana Haber gibi yapımlar dikkat çekiyor. Son olarak Star TV, 20:00 Kral Kaybederse ve 19:55 İddiaların Aksine gibi programlarla akşam izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Bu akşam televizyon kanallarında birçok ilgi çekici program ve dizi yer alıyor. İzleyiciler, bu yayın akışını takip ederek hangi yapımların yayınlandığını öğrenebiliyor.