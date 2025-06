TV Oyuncusu Joss, Komşusu Tarafından Öldürüldü

KORKUNÇ OLAY TEKSAS’TA GERÇEKLEŞTİ

ABD’nin Teksas eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Jonathan Joss, Sigfredo Alvarez Cagesay adındaki komşusuyla bir tartışmaya girdi. Tartışmanın ardından Alvarez-Cagesay, Joss’a birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden aracına binerek kaçtı. Ancak polis, olaydan kısa bir süre sonra zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı.

SAĞLIK EKİPLERİ JOSS’U KURTARAMADI

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri, tartışmanın yaşandığı yere ulaştı. Fakat bütün müdahalelere rağmen Jonathan Joss’ı kurtarmak mümkün olmadı. 59 yaşındaki Joss, hem oyuncu hem de seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktaydı. En çok, popüler animasyon filmi “King of The Hill”deki John Redcorn karakterine verdiği sesle biliniyordu. Bunun yanı sıra NBC’nin sevilen komedisi “Parks and Recreation”da da rol almıştı.

JOSS’UN DİĞER ÖNE ÇIKAN PROJELERİ

Jonathan Joss, “Tulsa King” ve “Ray Donovan” adlı dizilerde de küçük roller üstlenmişti. Ayrıca “True Grit” ve “The Magnificent Seven” gibi filmlerde de kamera karşısına geçerek geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Joss, özellikle “King of The Hill” adlı popüler animasyondaki John Redcorn karakterine sesini vermesiyle hafızalarda yer edindi.