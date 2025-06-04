Tv Oyuncusu Komşusu Tarafından Öldürüldü

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OLAY ABD’DE MEYDANA GELDİ

Korkunç bir olay, ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleşti. Yetkililer, Jonathan Joss’un, Sigfredo Alvarez Cagesay adındaki komşusuyla girdiği bir tartışmanın ardından olayın patlak verdiğini bildirdi. Tartışma esnasında Alvarez-Cagesay, Joss’a birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kısa sürede, polis zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri, tartışmanın gerçekleştiği yere intikal etti. Fakat tüm müdahalelere rağmen Jonathan Joss kurtarılamadı. Joss, 59 yaşındaydı. Olayın sonucunda, sağlık ekibi tüm çabalarına rağmen Joss’u hayata döndüremedi.

JOSS’UN KARİYERİ VE TANINMIŞLIĞI

Jonathan Joss, oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınıyordu. En çok, popüler animasyon filmi “King of The Hill”deki John Redcorn karakterine sesiyle hayat vermesiyle biliniyordu. Buna ek olarak, NBC’nin ünlü komedisi “Parks and Recreation”da da rol almıştı. Ayrıca, “Tulsa King” ve “Ray Donovan” dizilerinde küçük roller üstlenirken, “True Grit” ve “The Magnificent Seven” filmlerinde de kamera karşısına geçmişti.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

TV Oyuncusu Komşusu Tarafından Öldürüldü

Jonathan Joss, tanındığı dizilerin yanı sıra bir animasyonda seslendirme yapıyordu. Komşusuyla yaşadığı tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
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