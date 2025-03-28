TV100 Canlı Yayınında Canlı Tartışma Anı

CANLI YAYINDA GERGİNLİK

TV100 üzerinde Doğru Yorum programında gergin anlar yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen protestolarla ilgili gözaltılara karşı çıkan Can Özçelik, “Her şey çok güzel olacak” sloganının yaratıcısı Berkay Gezgin’in de tutuklandığını ifade ederek, “Sırf İmamoğlu’nun kullandığı sloganı buldu diye o çocuğu tutuklayıp Silivri’ye gönderdiler” şeklinde konuştu.

GERGİNLİĞİN NEDENİ

Ferhat Murat, bu söyleme itiraz ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri hatırlatınca ortam birden gerildi. Can Özçelik, kendisine haksızlık yapıldığını ve itham edildiğini belirterek programı terk etti. Başak Şengül ise Can Özçelik’in bu şekilde programdan ayrılmasına tepki gösterdi.