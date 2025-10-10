Tv100 İsmail Küçükkaya Ve Ebru Baki İle Yollarını Ayırdı

Tv100 yönetimi, hafta içi sabah saatlerinde ekranlara gelen “Yenigün” ve “Para Manşet” programlarını ani bir kararla yayından kaldırma kararı aldı. İlgili kararın ardından, her iki programın sunucuları İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sabah kuşağının en çok izlenen iki programının aynı anda sona ermesi, medya camiasında geniş bir yankı buldu.

KÜÇÜKKAYA’NIN KISA SÜREN MACERASI

Halk TV’den ayrılarak 29 Eylül’de tv100 ekranlarına transfer olan İsmail Küçükkaya, yeni yayın dönemine yalnızca 11 gün önce başlamıştı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yaşanan bu ayrılığa dair dikkat çekici açıklamalar ortaya koydu. Kütahyalı, katıldığı bir programda yayın öncesinde bir dostundan Küçükkaya’nın kanalla yollarının ayrıldığı bilgisini aldığını ifade ederek, “tv100’ün İsmail Küçükkaya ile ayrılığını ilk kez medyada ben söyledim. Saat 15.53’te haberi öğrendim ve İsmail’i aradım. Galiba ilk kez benden duydu çünkü şaşırdı, teyit etmedi. ‘Ben arayacağım seni abi’ dedi” şeklinde konuştu.

SÜRPRİZ AYRILIK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Küçükkaya’nın tv100’daki kısa süren yolculuğu, medya kulislerinde “sürpriz ayrılık” olarak değerlendiriliyor. Kanal yönetiminin ise ayrılığın gerekçesine yönelik henüz resmi bir açıklamada bulunmadığı kaydedildi.

