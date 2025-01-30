Twente – Beşiktaş Maçı Canlı Yayında

MUTLAK GALİBİYET HEDEFİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off’a yükselebilmek amacıyla Twente deplasmanında kesin bir galibiyet peşinde koşuyor. UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında, temsilcimiz Beşiktaş, Twente’yi kendi sahasında konuk ediyor. Beşiktaş, Twente’yi yenerek yoluna devam etme şansı yakalıyor. Mevcut durumda, Beşiktaş 9 puanla grupta 24. sırada bulunuyor.
İLK 11’LER
Twente: Mert; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; El Musrati, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Muçi; İmmobile
Beşiktaş: (Henüz belirtilmemiş)