Twente – Beşiktaş Maçı Canlı Yayında

MUTLAK GALİBİYET HEDEFİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off’a yükselebilmek amacıyla Twente deplasmanında kesin bir galibiyet peşinde koşuyor. UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında, temsilcimiz Beşiktaş, Twente’yi kendi sahasında konuk ediyor. Beşiktaş, Twente’yi yenerek yoluna devam etme şansı yakalıyor. Mevcut durumda, Beşiktaş 9 puanla grupta 24. sırada bulunuyor.

İLK 11’LER

Twente: Mert; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; El Musrati, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Muçi; İmmobile

Beşiktaş: (Henüz belirtilmemiş)