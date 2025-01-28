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Spor

Twente-Beşiktaş Maçını Marciniak Yönetecek

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BEŞİKTAŞ TWENTE İLE ZORLU BİR MÜSABAKA OYNAYACAK

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te Twente ile mücadele edecek. Bu heyecan dolu karşılaşma Twente Stadyumu’nda gerçekleşecek.

HAKEMLERİN BELİRLENMESİ

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Yardımcı hakemlik görevini Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Wojciech Myc olacak. Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacakken, AVAR’da Pawel Pskit görev alacak.

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