twitch-e-kvkk-dan-2-milyon-lira-ceza

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TWITCH’E CEZA KESTİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri sızıntısı nedeni ile sosyal medya platformu Twitch’e toplam 2 milyon lira idari para cezası uyguladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Twitch üzerinde yaklaşık 125 GB büyüklüğünde bir veri sızıntısı yaşandığına dair çıkan iddialar üzerine inceleme başlatma kararı aldı.

Yapılan incelemelerde, Twitch’in veri sorumlusunun sistemdeki sorunları giderecek gerekli yapılandırmaları devreye sokarken yeterince dikkat etmediği belirlendi. KVKK, veri ihlalinin öncesinde alınması gereken güvenlik önlemlerinin ihlal sonrası alındığını ve risklerin belirlenmesinde yetersiz kalındığını kaydetti. Ayrıca, 35 bin 274 kişinin Türkiye’den etkilendiği ortaya çıktı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Twitch’in “Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket” etmesi sebebiyle 1 milyon 750 bin lira ceza veren KVKK, ayrıca veri ihlali hakkında bildirim yapılmaması nedeniyle 250 bin lira daha ceza uyguladı. Böylece toplam ceza miktarı 2 milyon lira olarak belirlendi.