Twitch’te Veri İhlali: KVKK’dan 2 Milyon Cezası!

KVKK’DAN TWITCH’E SORUŞTURMA BAŞLATILDI

KVKK, Twitch’te yaklaşık 125 GB büyüklüğünde bir veri sızıntısı yaşandığına dair iddialar doğrultusunda harekete geçti ve resen inceleme başlattı. Yapılan inceleme neticesinde, veri sorumlusunun sistemdeki sorunları ortadan kaldıracak yapılandırmaları gerçekleştirirken gerekli özeni göstermediği belirlendi. Güvenlik önlemlerinin ihlal olmadan önce değil, ihlal sonrasında alındığı, ayrıca risk ve tehditlerin belirlenmesinde yetersiz kalındığı ortaya çıktı. Yaşanan ihlal nedeniyle Türkiye’de ikamet eden 35 bin 274 kişinin etkilendiği saptandı.

TWITCH’E CEZA UYGULANDI

KVKK, Twitch’e, “Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket” nedeniyse 1 milyon 750 bin lira, veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması nedeniyle de 250 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

X PLATFORMUNA DA CEZA VERİLMİŞTİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu X’in güvenlik amacıyla topladığı kişisel verileri reklamcılık faaliyetlerinde kullandığını tespit ederek, bu platforma 1 milyon 470 bin lira idari para cezası uygulamıştı.