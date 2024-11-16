Twitch’te Veri İhlali: KVKK’dan Ceza

KVKK’DAN TWITCH’E İNCELEME VE PARA CEZASI

KVKK, Twitch platformunda yaklaşık 125 GB büyüklüğünde veri sızıntısı yaşandığı iddiaları üzerine inceleme başlattı. İnceleme neticesinde, veri sorumlusunun sistemdeki sorunları çözme konusunda yeterince dikkat göstermediği belirlendi. KVKK, ihlalin meydana gelmesinden önce alınması gereken güvenlik tedbirlerinin veri ihlali sonrasında alındığını ve risk ile tehditlerin belirlenmesinde yetersizlik olduğunu tespit etti. Bu ihlalden Türkiye’de yaşayan 35 bin 274 kişinin etkilendiği belirlendi.

TWITCH’E 2 MİLYON LİRA CEZA

KVKK, Twitch’e “Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket” nedeniyle 1 milyon 750 bin lira, veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması sebebiyle de 250 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

X PLATFORMUNA DA CEZA VERİLDİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu X’in güvenlik amacıyla topladığı kişisel verilerin reklamcılık faaliyetlerinde kullanıldığını belirleyerek, platforma 1 milyon 470 bin lira idari para cezası verdi.