Twitter çöktü!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Twitter’da yaşanan sorun kullanıcıları meraklandırdı.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter geçtiğimiz haftalarda BTK tarafından alınan bir karar doğrultusunda erişim engeliyle karşılaşmıştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya ağında çok sayıda yalan paylaşımlar yapılması nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklanmıştı. Ancak 24 saat bile geçmeden Twitter Türkiye ekibi ile BTK’nın görüşmeleri doğrultusunda erişim engeli kaldırılmıştı.

Twitter kullanıcıları 1 Mart 2023 itibarıyla yeniden Twitter’da sorun olduğunu belirtiyor. Peki, Twitter erişim engeli mi geldi, neden yavaş?

Henüz Twitter’a erişim engeli gelip gelmediğine ilişkin bir açıklama bulunmazken, sorunun sunuculardan kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor.