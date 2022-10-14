Twitter: Elon Musk federal soruşturma altın

Sosyal medya devi Twitter, ünlü girişimci Elon Musk hakkında federal yetkililerin inceleme yürüttüğünü iddia etti.

Twitter mahkemeye sunduğu belgelerde, Elon Musk hakkında, 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerin inceleme yürütüldüğünü söyledi.

Belgelerde, Musk hakkında inceleme yürütüldüğü ifade edilse de, incelemelerin odağında tam olarak neyin olduğu ya da incelemelerin hangi makamlar tarafından yürütüldüğü yer almadı.

Elon Musk’a anlaşmayı tamamlaması için Temmuz’da dava açan Twitter TWTR.N Tesla şirketinin TSLA.O avukatlarının istenilen belgeleri teslim etmediğini ve gerekçe olarak “soruşturma mahremiyetini” öne sürdüğünü söyledi.

Twitter, Eylül sonunda Musk’ın avukatlarının belgeleri “özel kayıt” olarak nitelendirerek alıkonmalarını talep ettiğini ifade etti.

Elon Musk’ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, ABD ordusundan Ukrayna’daki Starlink uydu internet hizmeti için finansmanı devralmasını istedi ve artık operasyon maliyetlerini karşılayamayacağını söyledi.

Elon Musk’ın SpaceX’i tarafından üretilen Starlink internet uyduları, geçen bahar Ukrayna’ya varmasından bu yana, internet ağları yok edildiğinde bile ordunun iletişime devam edebilmesini sağladı.

Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin Starlink uydu birimi Ukrayna’ya bağışlandı.

Elon Musk, “Operasyon SpaceX’e 80 milyon dolara mal oldu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacak” dedi.

PENTAGON’A UYARI

SpaceX, Pentagon’u, ayda on milyonlarca dolar ödemedikçe Ukrayna’daki hizmete fon sağlamayı durdurabileceği konusunda uyardı.

CNN tarafından elde edilen belgeler, geçen ay Musk’ın SpaceX’inin Pentagon’a Starlink hizmetini olduğu gibi finanse etmeye devam edemeyeceğini söyleyen bir mektup gönderdiğini gösteriyor.

Mektupta ayrıca Pentagon’un Starlink’in askeri kullanımı için finansmanı devralması talep edildi.

SpaceX’in hükümet satış direktörü Pentagon’a mektubunda “Ukrayna’ya daha fazla terminal bağışlayacak veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse edecek durumda değiliz” dedi.