Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolar bedelle satın alımını askıya aldığını duyurmasının ardından hisselerinin düşmesiyle Suudi kraliyetinin şirket hisselerinden satın aldığı ve ilginç bir işlem yaptığı ortaya çıktı.

Elon Musk’a 44 milyar dolarlık Twitter devralımı için 7,1 milyar dolarlık finansman sağlayan A-List yatırımcılarından biri olan Suudi Arabistanlı Twitter yatırımcısı Prens El Velid Bin Talal, 13 Mayıs Cuma günü hisse başına 40.70 ila 40.76 dolar arasında işlem görürken toplam 20 milyon dolarlık 490 bin Twitter hissesi satın aldı.

ABD’de menkul kıymetler ve borsaları denetleyen Securities and Exchange Commission (SEC) tarafından yayımlanan dosyada, Prens’in hisse toplamasının Elon Musk’ın Twitter satın alımının askıya aldığını açıklamasının ardından hisselerin 45,08 dolardan 40,72 dolara düşerek yüzde 9,7 değer kaybettiği güne denk geldiği belirtildi.

Yayımlanan SEC dosyasında, yıllar sonra ilk kez Twitter hissesi aldığı ortaya çıkan Prens El Velid Bin Talal’ın 40,72 dolardan aldığı hisseleri daha sonra 18 Mayıs’ta yüzde 8,5 zararla 37,27 dolardan elden çıkardığı ve 1,7 milyon dolar zarar ettiği belirtildi.

Suudi kraliyeti tarafından yönetilen Kingdom Holding Company, son hissesini beş yıldan fazla bir süre önce satın almak üzere yaklaşık 34,9 milyon Twitter hissesine sahip durumda bulunuyor.

Prens El Velid Bin Talal da 14 Nisan’da yaptığı açıklamada Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasını sert bir şekilde eleştirmiş, “Twitter’ın en büyük ve uzun vadeli hissedarlarından biri olan @Kingdom_KHC ve bu teklifi reddediyorum” ifadeleriyle tweet atmıştı.