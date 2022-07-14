Twitter’da erişim sorunu

Milyonlarca kullanıcı ‘hata’ mesajı aldı. Sosyal paylaşım platformu Twitter’da yaşanan erişim sorunu gündeme oturdu.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter’a girenler erişim problemi ile karşılaşıyor.

15:00’da başlayan erişim probleminin nedeni bilinmezken, kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemiyor.

“SORUN SENDEN KAYNAKLANMIYOR” UYARISI

Yapılmak istenen işlemin ardından, ‘Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim’ uyarısı veriliyor.

Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

DÜNYA ÇAPINDA KESİNTİ

Bu tür kesintileri izleyen bir web sitesi olan Down Detector’a göre, çeşitli ülkelerde yaşanan ilk sorunlar öğle saatlerinde başladı.

Down Detector’da binden ‘den fazla sorun raporu kaydedildi. Buna göre kullanıcılar hem uygulama hem de web sitesi aracılığıyla Twitter’a erişmekte zorlanıyor. Sorunların çoğu, Birleşik Krallık’taki Londra ve Birmingham’ın yanı sıra ABD’deki New York ve Los Angeles dahil olmak üzere büyük şehirlerde rapor edildi. Twitter’ın çökmesine neyin sebep olduğu bilinmiyor.