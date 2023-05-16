Twitter’dan erişim engeli açıklaması

Sosyal medya platformu Twitter, seçim süresince erişim engeli getirilen hesap ve twitlere yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, “Bant daraltılmasının önüne geçmek ve Twitter’ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 tweete erişim engelleme işlemi uyguladık.” denildi.

Sosyal medya platformu Twitter, seçim süresince erişim engeli getirilen hesap ve twitlere yönelik açıklama yaptı.

Twitter’ın Küresel Hükümet İşleri hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, “Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter’ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler. Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter’ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 tweete erişim engelleme işlemi uyguladık.” denildi.

Twitter, mahkeme kararlarına itiraz edeceklerini de duyurdu.