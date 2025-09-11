Tyana Kadın Kooperatifi Kadınları, Süs Eşyaları Yapıyor

YUMURTA KABUĞUNDAN SANAT YARATIYORLAR

Tyana Kadın Kooperatifi’nin üyesi olan Niğde’deki kadınlar, yumurta kabuklarını kullanarak özgün süs eşyaları ve gece lambaları üretiyor. Bu ürünler el emeğiyle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor. Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren kooperatif, kadınların aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor. Kooperatifin en çok dikkat çeken ürünleri arasında, tavuk, kaz, Hint bülbülü ve deve kuşu yumurtalarından yapılan çeşitli süs eşyaları ve lambalar bulunuyor.

GELİR KAYNAĞI OLARAK YUMURTA KABUĞU

Yumurta kabuklarından yapılan süs eşyalarının ilgi gördüğünü ifade eden Mualla Taşkıran, “Her tasarım 1-2 gün süren emek istiyor. Özel tasarımlarımızı yurt içinin yanı sıra Balkan ülkelerine de satıyoruz. Ürünler ortalama 500 ile bin TL arasında alıcı buluyor” diyor. Taşkıran, yumurtaların içini dikkatlice boşaltarak başladıkları süreçte, çok ince detaylara dikkat ettiklerini belirtiyor. Sürecin iç temizliğinin ardından, delme ve oyma işlemlerine geçtiklerini anlatıyor.

DEVE KUŞU YUMURTASI İLE SANAT TAZELEMESİ

Taşkıran, “Bir tava yumurtasını işlemek 1 ila 2 gün sürebiliyor, çünkü her aşama büyük dikkat ve özen gerektiriyor” diyerek, ilerleyen aşamalarda alt kısma ışık yerleştirerek gece lambası veya dekoratif süs eşyası haline getirdiklerini söylüyor. Bulma şansları olursa deve kuşu yumurtalarından da tasarımlar hazırlıyorlar. Bu süs eşyaları, hem göz alıcı hem de zanaat ürünü olarak ilgi çekiyor.