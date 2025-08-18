Tyana Kadın Kooperatifi’nin Kadınları, Süs Eşyası Yapıyor

ATIK MALZEMELERİ DEĞERLENDİRİYORLAR

Niğde’nin Bor ilçesinde, Tyana Kadın Kooperatifi’nin kadınları, atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürerek çevreye katkı sağlıyor ve ev ekonomisine destek sunuyor. Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren kooperatif, çevre dostu üretim anlayışı ve el emeği eserleriyle dikkat çekiyor. Tamamı ev kadınlarından oluşan üyeler, su kabağını değerlendirerek gece lambaları, dekoratif süs eşyaları, mumluklar, çanlar ve çeşitli aksesuarlar üretiyor. Bu ürünler yerel pazarda ve çeşitli el sanatları etkinliklerinde satışa sunuluyor, bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

DAYANIŞMA VE BOŞ VAKİTLERİ DEĞERLENDİRİYORLAR

Kooperatifin faaliyetleri, kadınların boş vakitlerini değerlendirmelerine olanak tanırken, bölgedeki kadın dayanışmasını da güçlendiriyor. Kooperatif üyelerinden Mualla Taşkıran, Bor Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yaptığı dönemde kooperatifle tanıştığını belirtiyor. Taşkıran, “Önce çanta yapımıyla başladım. Daha sonra kooperatifte verilen su kabağı eğitimine katıldım. İlgi görünce bu alana yöneldik ve hediyelik eşyalar üretmeye başladık. Özellikle su kabağının sanatsal değerlere dönüştürülmesi hem keyifli hem de sabır gerektiren bir süreç” diyor.

ÇEVRE BİLİNCİ VE EKONOMİK DESTEK

Kooperatif üyeleri, el emeği ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomilerine destek olduklarını vurguluyor. Aynı zamanda atık malzemeleri değerlendirerek çevre bilincine katkıda bulunduklarını anlatıyorlar. Bu şekilde hem doğaya destek veriyor hem de kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı hedefliyorlar.