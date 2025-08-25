TYBA, Marmaris’te 7. Yat Gösterisini Düzenliyor

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından düzenlenecek olan 7. TYBA Yacht Charter Show’26 için hazırlıklar başlamış durumda. Marmaris Ticaret Odası’nın destekleri ile 7-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında Marmaris’te yapılacak olan bu etkinlik, Ege ve Akdeniz’in önde gelen yat, gulet ve katamaranlarını dünyanın dört bir yanından gelecek sektör profesyonelleri ile buluşturmayı amaçlıyor. 2026 yılından itibaren 4 yıl boyunca Marmaris’te gerçekleştirilecek bu organizasyon, “Dünya’nın İncisi” olarak bilinen Marmaris’te önemli bir buluşma noktası haline gelecek.

SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ BİR ARAYA GELİYOR

Etkinlik hazırlıkları kapsamında, TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Cengiz, Başkan Yardımcıları İdris Uçar ve Noyan Mutlugil ile Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Soyken, Eyüp Bayraktaroğlu ve Erhan Demir, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ile bir araya geldi. TYBA Başkanı Serhan Cengiz, bu organizasyonun Türkiye yat turizminin tanıtımında büyük rol oynadığını vurgulayarak, “TYBA Derneği kurulmadan önce 1981 yılında başlayan ve 36 kez düzenlenen Marmaris Yacht Charter Show’un ardından bayrağı devralan TYBA Yacht Charter Show organizasyonu, 2026’da ilk evine dönerek Türkiye’nin 43. Yacht Charter Show’u olacak” dedi.

MARKA DEĞERİ YÜKSELECEK

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ise etkinliğin yeniden Marmaris’e kazandırılmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Ayhan, “TYBA Yacht Charter Show’un yeniden Marmaris’e kazandırılması, hem kentimiz hem de ülkemiz turizmi açısından son derece gurur verici bir gelişmedir. Marmaris’in eşsiz doğal güzellikleri, güçlü yat altyapısı ve misafirperverliğiyle bu organizasyona ev sahipliği yapacak olması, bölgemizin dünya yat turizmindeki marka değerini daha da yükseltecektir” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİK PLANLAMALARI DETAYLANDIRILDI

Ziyaret kapsamında heyet, etkinliğin gerçekleşeceği Marmaris Yat Limanı’nda incelemelerde bulunarak organizasyona dair planlamalar, ihtiyaçlar ve proje detaylarını değerlendirdi. Heyet ayrıca, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile de bir araya gelerek TYBA Yacht Charter Show 2026 organizasyonuna ilişkin detayları paylaştı. Bu önemli organizasyon, Marmaris’te yat turizminin daha da gelişmesine katkı sağlayacak.