TYP Kapsamında Personel Alımları Başladı

BAŞVURU DETAYLARI

İşkur’un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda güvenlik ve temizlik personeli alımları gerçekleştirilecek. Bu alımlar, öğrenci ve personel güvenliğini sağlamak ile hijyen koşullarını en üst düzeye taşımak amacıyla hayata geçiriliyor. Kamuoyunun ve başvuru yapmayı düşünen binlerce kişinin dikkatle takip ettiği bu süreçle ilgili detaylar, haberin devamında bulunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

İşkur’un TYP kapsamında okullara temizlik görevlisi alımları için başvuru süreci bazı illerde başladı. Örneğin, Ordu ve Kastamonu’da başvurular 1-5 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla kabul edildi. Temizlik görevlisi alımları, illere göre farklı tarihlerde gerçekleşeceğinden adayların, bulundukları il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi duyurularını takip ederek başvurularını yapmaları önemli. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan TYP iş ilanları ile adaylar, başvuru ekranı aracılığıyla detaylı filtreleme yaparak ilanlara ulaşabilir.

ARAMA İMKANLARI VE İLANLAR

Adaylar, TYP numarası, uygulama alanı, başvuru tarihleri, il ve ilçe bilgileri ile programın başlangıç ve bitiş tarihlerini girerek arama yapabilir. Ayrıca “uygulama alanı” seçeneğini kullanarak daha kolay bir arama da yapmaları mümkün. Örneğin, “MEB güvenlik görevlisi” şeklinde arama yapıldığında, ilgili ve güncel ilanlara hızlıca erişim sağlanabiliyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuru yapmak isteyenlerin kimler olduğu ve gereken şartlar hakkında bilgiler, ilerleyen bölümlerde aktarılacak. Bu sürecin detayları, başvuru yapmayı düşünenler için önem arz ediyor.