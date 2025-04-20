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Typhoon Jetleri, Rus Uçaklarına Karşı Havalandı

RAF JETLERİ RUS UÇAKLARINA KARŞI HAREKETE GEÇİYOR

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Typhoon jetleri, NATO hava sahasını koruma görevini yerine getirmek için Rus savaş uçaklarına karşı 48 saat içinde iki kez havalanıyor. İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre, jetler bu hafta Kremlin’e ait uçakların NATO sınırına yaklaşması üzerine iki ayrı olayda alarm durumuna geçti.

POLONYA’DAN İKİNCİ MÜDAHALE

Salı günü Polonya’daki Malbork Hava Üssü’nde bulunan iki Typhoon jetinin, Baltık Denizi üzerinde ilerleyen bir Rus keşif uçağını durdurma amacıyla havalandığı bildiriliyor. 48 saat sonra ise Kaliningrad bölgesinden kalkan bir Rus uçağına karşı ikinci bir müdahale gerçekleştirildiği belirtildi.

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