Tyson’dan Paul’a Tokat: Gergin Anlar**

BOKS DÜNYASI GÜNDEMDE

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayım yapıyor. Tartıya çıkmak için basının önüne çıkan Tyson’ın Jake Paul’a tokat atması büyük yankı uyandırdı. Jake Paul ile Mike Tyson’ın profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00’te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix’ten canlı yayınlanacak. Sporseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys’un da ev sahipliği yaptığı Teksas eyaletinin Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Müsabakanın öncesinde sporseverler, ana etkinlikten önce üç müsabaka daha izleme imkanı bulacak. AT&T Stadı’nda gerçekleşecek bu maçlar arasında süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano karşılaşmaları yer alacak. Üç müsabakanın ardından Jake Paul ile Mike Tyson ringdeki yerlerini alacak. Maç, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleşecek.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tartıya çıkmak için sahneye çıkan Tyson ve Paul arasında bazı gerginlikler yaşandı ve Tyson, Jake Paul’a tokat attı. Bu anlar canlı yayına yansıyınca sosyal medya platformlarında gündem oldu. Konuyla ilgili olarak Jake Paul, “Tyson bana vurdu ve bir o… gibi kaçtı. Onu öldüreceğim.” diyerek sert ifadeler kullandı. Aktif futbol kariyeri boyunca ringdeki hırçın stiliyle rakiplerine korku salan Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında kabul ediliyor.

Kariyerinde 44’ü nakavt olmak üzere toplamda 50 galibiyet ve 6 yenilgiyle 58 yaşındaki Tyson, 1986’da 20 yaşındayken Trevor Berbick’i nakavt ederek “en genç ağır sıklet şampiyonu” unvanını kazandı. Ayrıca, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) unvanlarına aynı anda sahip olan ilk ağır sıklet boksör olarak tarihe geçti. Kariyerine 2005 yılında veda eden ABD’li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020’de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri heyecanlandırdı. Özellikle Evander Holyfield ile yaptığı 1997 yılındaki maç, Tyson’ın hafızalarda kalmasını sağladı. O maçta Holyfield’ın kulağını ısırması yüzünden diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasında unutulmaz bir an yaşattı.

JAKE PAUL’UN BOKS KARIYERİ

Jake Paul, boks kariyerine 2018 yılında adım attı. YouTube’da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenme sayısına sahip olan Paul, ilk maçını kendisi gibi YouTuber olan Deji Olatunji’ye karşı yaparak amatör döneme başladı. Ardından profesyonel kariyere geçiş yaptı ve şu ana kadar 11 dövüş gerçekleştirdi. Kariyerinde 7’si nakavt olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul’ün dövüştüğü isimler arasında NBA’nin eski oyuncularından Nate Robinson da bulunuyor. Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023’te Suudi Arabistan’da yapılan müsabakada İngiliz boksör Tommy Fury karşısında aldı.