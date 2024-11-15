Tyson’ın Tarihi Dönüşü Bu Maçta

TYSON’UN GERI DÖNÜŞÜ

Bir zamanlar ‘gezegenin en kötü adamı’ olarak tanınan Tyson, 20 yıl aradan sonra ilk resmi maçına çıkma fırsatı buluyor. 80 milyon dolarlık bu karşılaşmada her iki boksör de 40 milyon dolar kazanma şansı yakalayacak. Tarihi maç, dijital platformlar üzerinden yayınlanacak.

BÜYÜK KARİYERİN İÇERİĞİ

Kariyerinde 50 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan “demir yumruk” lakaplı Tyson, boks dünyasında zirveye ulaşan en önemli isimler arasında yer alıyor. O dönemlerde kapalı gişe uygulamasının en güzel tanımını yapıyordu. Ancak günümüzde boks maçlarının izlenme oranlarında Paul öne çıkıyor.

PAUL’UN BAŞARILARI

Dünyanın en fazla izlenen yayıncıları arasında kabul edilen Paul, boks kariyerine 2019 yılında adım attı. YouTube platformunda 20.8 milyon takipçi ve yaklaşık 7.7 milyar izlenme sayısına ulaşan Jake Paul, profesyonel ringlerde 11 karşılaşma gerçekleştirdi. 27 yaşındaki boksör, 7’si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet kaydetti.