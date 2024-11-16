More
Gündem

Tyson Ve Paul’ün Efsanevi Mücadelesi Canlı Yayında Tyson Ve Paul’ün Boks Maçı İzle! Canlı Yayınla Tyson-Paul Boks Maçı Tyson-Paul Maçını Netflix’ten İzleyin Tyson-Paul Karşılaşması Canlı Şekilde Yayında Netflix’te Tyson Ve Paul Maçı!

tyson-ve-paul-un-efsanevi-mucadelesi-canli-yayinda-tyson-ve-paul-un-boks-maci-izle-canli-yayinla-tyson-paul-boks-maci-tyson-paul-macini-netflix-ten-izleyin-tyson-paul-karsilasmasi-canli-sekilde-yayinda-netflix-te-tyson-ve-paul-maci

MİKE TYSON VE JAKE PAUL’UN KARŞILAŞMASI

Boks dünyasının unutulmaz ismi Mike Tyson ile YouTuber olarak başlayıp profesyonel boksörlük kariyerine adım atan Jake Paul, ringde bir araya geldi. Maç heyecanını yaşamak isteyenler, internet üzerinden HD kalitesinde canlı yayın ile bu anlara tanıklık etti. “Mike Tyson-Jake Paul dövüşü canlı izleme linki var mı?” sorusu ise gündemde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Tyson ve Paul’un yaşadığı gerilim dolu süreç, bu karşılaşmanın çok daha kıyasıya geçmesini sağladı.

Bu nefes kesici mücadele, Netflix üzerinden canlı yayın ile izleyiciyle buluşuyor ve milyonlarca kişi bu tarihi anı takip etme fırsatı buluyor. Maçı izlemek isteyenler, Netflix üyeliklerini kullanarak bu önemli karşılaşmayı izleyebiliyor. Mike Tyson ile Jake Paul’un karşı karşıya geldiği bu efsanevi boks maçı sadece ve sadece Netflix platformunda yayınlanıyor. İzleyicilerin, “canlı izleme linki” arayışları sürse de, resmi yayının tek adresi Netflix.

ÖNEMLİ

Gündem

“İzmir’de Bebek Ölümü ve İlaçlama”

İzmir'deki haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek ölen bebeğin babası, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadele edeceğini belirtti.
Gündem

“İmamoğlu, Ahmet Türk’ü Ziyaret Etti”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'e destek vermek üzere Mardin'i ziyaret etti. Türk, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası almıştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.