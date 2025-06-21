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Tyt, 10.15’te başladı, motorlu polis yardımı

YKS’YE GEÇ KALAN ADAYLARA POLİS DESTEĞİ

YKS’nin ilk oturumu olan TYT, sabah saat 10.15’te başlamış bulunuyor. Sınav öncesinde, yeni kimlik çıkartma, yanlış okul belirtilmesi, evrak eksikliği ya da kimliğini evde unutan öğrenciler, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nden motosikletli timlerden yardım talep etti.

MOTOSİKLETLE HIZLA ULAŞIM

Polis ekipleri, geç kalan adayları motosikletle okullarına taşıyarak zamanında sınava girmelerini sağladı. Bu hizmet, adayların sınav streslerini azaltırken, polis ekiplerine de teşekkür mesajları geldi.

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