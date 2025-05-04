TZOB Başkanı Bayraktar, Afet Üzerine Açıklama Yaptı

TZOB BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR’DAN CEZİVİZ ve ANTEP FISTIĞI BAHÇELERİNDE İNCELEME

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş’ta zirai don nedeniyle zarar gören ceviz ve Antep fıstığı bahçelerinde detaylı incelemelerde bulundu. Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde Bayraktar, TZOB tarafından yapılan araştırmalara göre, “65 ilde meyve bahçelerinin don felaketinden olumsuz etkilendiğini” ifade etti. Bayraktar, “Son 30 yılın en düşük ısı değerleri ile karşı karşıya kaldık, eksi 15 dereceleri, eksi 20 dereceleri gördük. Tabii buna bağların, meyve bahçelerinin, ürünlerimizin dayanması mümkün değildi. Türkiye’nin birçok bölgesinde, birçok ilinde maalesef ürünlerimiz zarar gördü. Bugün Kahramanmaraş ilimizdeyiz, bahçe ziyaretlerimize başladık. Burada gördüğümüz gibi bu bahçede de dallar kurumuş, bazı yerlerde görüyoruz ama burada gözlemliyorum meyve ağaçlarının gövdeleri dahi zarar görmüş durumda. Bu ciddi bir afet. Özellikle Kahramanmaraş’ta başkanlarımızdan aldığımız bilgilere göre kayısı, kiraz, ceviz, Antep fıstığı, badem, elma, üzüm bahçelerimiz zarar görmüş durumda. Zarar oranlarına baktığımızda bu oranlar yüzde 100’ler mertebesinde. Tabii bir de afetler peşimizi bırakmıyor, afetler devam ediyor.” Mealinde açıklamalarda bulundu.

MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİ TARIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ocak ayından beri mevsim kaymaları yaşandığını belirten Bayraktar, bu durumun alışık olunan bir konu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Kışın sonbaharı yaşadık, sonbaharda yazı yaşadık, ilkbahar ayına geldik bugün kışı yaşıyoruz. Bu mevsim kaymaları bitkisel üretimi fevkalade olumsuz etkiliyor. Ocak ayında hatırlarsanız yağış bekledik ama maalesef ocak ayı kurak geçti, yeterli yağışları alamadık. Yağış rejimi bizi desteklemedi. Şubat ayına geldik, şubat ayında yağış bekledik ama şubat ayında da maalesef kuraklık yaşadık ve yeterli yağışı alamadık. Hatta şubat ayında bazı illerimiz, Mersin gibi, Hatay gibi, Adana gibi illerimiz don felaketi ile karşı karşıya kaldılar. 23 Şubat’ta yaşadıkları don felaketi münasebetiyle birçok ürün zarar gördü ve nisan ayına geldik. Özellikle Türkiye’nin hububat üretimi fevkalade önemli, birçok ilinde hububat üretimi var. Başta hububat üretimi olmak üzere bu yağışlara ihtiyaç vardı. Yağmurlar yağdı ama akabinde hiç beklemediğimiz bir şey oldu, kar yağışı geldi. Kar yağışının gelmesiyle beraber asıl etkileyen don olayını yaşamamız ve 10 Nisan’dan itibaren 3 gün süreyle don olayını yaşadık.”

DEVLET YARDIMLARI İHTİYACI HİSSEDİLİYOR

Gaziantep’te de birçok üründe ciddi zarar yaşandığını dile getiren Bayraktar, Hatay, Adana, Mersin ve Kilis gibi illerde de benzer durumların söz konusu olduğunu, çözüm için bölge başkanlarından alınan bilgileri Ankara’da değerlendirdiklerini ifade etti. “Burada böyle büyük bir afet karşısında üreticilerimizin devletten birtakım beklentileri var. Bu manada bakanlığımız bir çalışması yapıyor. Üretici maliyetleri üzerinden birtakım destekler verilecek. Maliyetler biliyorsunuz Tarım Müdürlüklerinde her ürün ile ilgili maliyet çizelgesi var, onun için fatura ibrazına gerek yok. Bu maliyetler üzerinden bir destek verilecek. Bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun dışında üreticimiz bu sene para kazanamayacak. Önümüzdeki yıl birçok bahçemizde meyve tutumu olmayacak, bu net görünüyor. Yani önümüzdeki yılların üretimini de olumsuz şekilde etkileyebilir bu don felaketi. Dolayısıyla tüm bunları değerlendirerek bu afetin kapsamını, boyutunu değerlendirerek üreticilerimize yardımcı olmak gerekli.” dedi.