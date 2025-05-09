TZOB Başkanı Bayraktar, Bolu’da İnceleme Yaptı

ÇİFTÇİLERLE BULUŞMA VE ZİRAİ DONDUNUN ETKİLERİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bolu’da çiftçilerle bir araya geldi ve zirai dondan etkilenen kiraz bahçesinde inceleme yaptı. Bolu Ziraat Odasını ziyaret eden Bayraktar, bölgedeki ziraat odaları temsilcileriyle bir toplantı düzenledi. Sonrasında, Örencik köyünde zirai dondan zarar gören kiraz bahçesini gezerek çiftçilerden bilgi aldı. Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin tarım sektörüne ve üretime etkilerini vurguladı.

AFETİN ŞİDDETİ VE ZARAR GÖREN ÜRÜNLER

Bayraktar, zirai dondan Türkiye genelinde pek çok ürünün zarar gördüğünü belirterek, “Buradaki ürünleri kurtaramamamızın sebebi, afetin şiddeti. Tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz. Afetin hem boyutunu hem üretime verdiği zararı dikkate aldığımızda bazı ürünlerimizde belli ki üretim yeterli olmayacak. Bunların başında fındık, bazı meyveler ve sebzeler geliyor.” şeklinde konuştu. Bolu özelinde Seben, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde zarar oranlarının yüzde 100’lere ulaşabileceğinin altını çizen Bayraktar, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ VE GELECEKTEKİ RİSKLER

Bayraktar, üretimde kalmaya çalışan çiftçilerin sıkıntılı zamanlarda örgütlerinden destek istediğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta, çeşitli illerdeki üreticilerin sorunlarını ve afet bölgesiyle ilgili tespitlerini Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanı ile paylaştığını aktaran Bayraktar, “Çiftçilerin zararlarının karşılanması gerekiyor. Bakanlığımız, maliyetlerle ilgili hesaplamalar yapacak, zarar oranına uygun yardımlar sağlayacak.” dedi. Bayraktar, çiftçilerin bu yıl ürettikleri ürünlerden para kazanamayacağının net olduğunu belirtti. Zarar gören bahçelerin bakımının daha fazla masraf gerektireceği konusunda da uyarıda bulundu ve “Eğer yeterli bakım yapamazsak, önümüzdeki yıllarda bu bahçelerde meyve tutumu olmayacak.” diye ekledi.