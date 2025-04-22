TZOB Başkanı Bayraktar, Elma Bahçelerini İnceledi

ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN ELMA BAHÇELERİ İNCELENDİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karaman’da meydana gelen zirai don nedeniyle zarar gören elma bahçelerinde gözlem yaptı. Bayraktar, Kılbasan köyü yakınlarında durumu değerlendirdi ve üreticilerle durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamasında, kar yağışı ve izleyen zirai donun ciddi bir felaket yarattığını ifade etti.

Bayraktar, yıllar i çinde yaşanan doğal afet sayılarına dikkat çekerek, “2014’te yaklaşık 500 olan afet sayısı 2024 yılı itibarıyla 1257’ye ulaştı.” dedi. Afet sayısının yanı sıra şiddetinin de arttığını vurgulayan Bayraktar, son 30 yılda hiç karşılaşmadıkları ısı değerleriyle karşılaştıklarını belirtti. Afetin, Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olduğunu dile getiren Bayraktar, Karaman’ın elma üretimi açısından büyük önem taşıdığını ve “16 milyon elma ağacıyla yaklaşık 700 bin tonun üzerinde elma üretimi var. Bunun önemli bir kısmı ihracata gidiyor.” ifadesini kullandı. Ancak şu an ihracat yeteneğini kaybettiklerini ve tespitlerine göre yüzde 85’lik bir kayıptan söz ettiklerini açıkladı.

Badem, üzüm, ceviz ve kirazın da zirai dondan etkilendiğini bildiren Bayraktar, bu durumun hububat alanlarına da kısmi etki yaptığını aktardı. Tarım sigortasının önemine bir kez daha vurgu yapan Bayraktar, “Üreticilerin TARSİM’den beklentileri var. Bu afetler gösteriyor ki TARSİM çok önemli.” dedi. TARSİM’in güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, “Bugün bu bölgedeki üreticilerimizi TARSİM kapsamına alabilseydik zararların önemli bir kısmını tazmin etmiş olacaktık.” şeklinde konuştu. Ayrıca, üreticilerin sahaya deneyimli elemanların gönderilmesini talep ettiğini belirten Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konudaki yardım planını olumlu bulduklarını, ancak yardımın çiftçilere hızlı bir şekilde ulaşmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.