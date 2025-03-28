TZOB Başkanı Bayraktar Mart Fiyatlarını Değerlendirdi

ÜRETİCİ VE MARKET FİYAT FARKLARI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan sonu ve Mart ayı üretici ile market fiyatlarındaki değişimleri yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla anlattı. Bayraktar, “Ramazan sonu ve Mart ayında üretici ve market fiyatları arasındaki en büyük farkı yüzde 208 ile kuru fasulyede gördük” ifadesini kullandı. Yapılan araştırmaya göre, fiyat farkları şu şekilde sıralandı: “Kuru fasulyedeki fark yüzde 206,8 ile nohut, yüzde 202,5 ile kuru kayısı, yüzde 186 ile kırmızı mercimek, yüzde 174,6 ile yeşil mercimek izledi.” Bayraktar, ürünlerin markette satılan fiyatlarını da paylaştı; “Üreticide 33 lira 29 kuruş olan kuru fasulye 102 lira 53 kuruşa, 31 lira 56 kuruş olan nohut 96 lira 82 kuruşa satıldı.”

MARKET FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Bayraktar, market fiyatlarındaki değişimi de vurgulayarak, “Mart ayında markette 39 üründen 30’unda fiyat artışı, 9’unda ise fiyat azalışı görüldü” dedi. Fiyatı en çok artan ürün limon oldu ve bu artış yüzde 53,7 olarak kaydedildi. Limonun ardından patates yüzde 38,8, elma yüzde 19,8 ve sivri biber yüzde 19,5 ile takip etti. Fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 8 ile maydanoz oldu. “Maydanozdaki düşüşü yüzde 6,7 ile ıspanak ve yüzde 5,9 ile marul izledi” diye ekledi.

ÜRİN ENFLASYONU

“Mart ayında üreticide 31 ürününün 14’ünde fiyat artışı, 9’unda fiyat düşüşü olurken, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadı” diyen Bayraktar, “En çok fiyat düşüşü beyaz lahana ile yüzde 23,4 oranında görüldü. Bunu maydanoz, kuru soğan ve domates izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 68,3 ile limonda kaydedildi” açıklamasında bulundu.

DOĞAL AFETLERİN ETKİLERİ

Bayraktar, “Yaşanan doğal afetler ve bayram öncesi duruma bağlı talep fiyatları etkilemiş durumda” ifadesini kullandı. Özellikle narenciye bahçelerine zarar veren don olaylarının, piyasadaki ürün azlığını etkilediğini belirtti. “Çukurova bölgesinde don nedeniyle bazı ürünlerde hasat kayıplarının yüzde 50-60’a ulaştığı tahmin ediliyor” dedi. Ayrıca “Ramazan Bayramı nedeniyle artan talep Antep fıstığı fiyatlarını yükseltti” şeklinde devam etti.

GİRDİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Mart ayı ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimleri paylaşan Bayraktar, “Mart ayında, Şubat ayına göre amonyum nitrat gübresi yüzde 3,7, üre gübresi yüzde 1,9 oranında arttı” bilgilerini verdi. Geçtiğimiz yılın Mart ayına göre ise 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 34,6, DAP gübresi yüzde 33,9 oranında bir artış kaydedildi. Süt ve besi yemi fiyatlarında da yıllık artışlar yaşandığını bildirdi ve “İlaç fiyatları yıllık yüzde 14,9, elektrik fiyatları ise son bir yılda yüzde 30,4 arttı” diye ekledi.

Bu bilgiler ışığında, girdi maliyetlerinin ve ürün fiyatlarının sürekli değişim gösterdiği bir süreçten geçildiği anlaşılmakta.