TZOB Başkanı’ndan Destek Ödemesi Çağrısı

ÇİFTÇİLERİN PRİM DESTEK ÖDEMELERİNE İLİŞKİN TALEPLER ARTIYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin prim destek ödemeleri konusunda açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Çiftçilerimizin 2024 yılına ait prim destek ödemeleri bazı illerde ödendi, bazı illerde halen ödemeler yapılmadı. Ödenmeyen illerdeki çiftçilerimizden bu konuda birliğimize ulaşan büyük bir talep var. Destek ödemeleri bir an önce tamamlanmalıdır” şeklinde ifadeler kullandı. Bayraktar, prim destek ödemeleriyle ilgili taleplerini görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.

Açıklamasında, çiftçilerin bu ödemeleri sabırsızlıkla beklediğine dikkat çeken Bayraktar, henüz ödeme yapılmayan gübre ve mazot destek ödemelerinin de en kısa sürede çiftçilere ulaştırılması gerektiğini vurguladı. “Türkiye’nin tarımda güçlü bir geleceğe sahip olabilmesi, üreticilerimizin desteklenmesiyle mümkündür” diyerek tarımın sürdürülebilirliği için gerekli olan desteklerin önemini dile getirdi.

TARIM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE DESTEKLERİN ZAMANI

Türkiye’nin artan nüfusunu besleyebilmek, gıda arz güvenliğini sağlamak ve tarım üretimini sürdürülebilir kılmak amacıyla tarım sektörüne verilen desteklerin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Bayraktar, çiftçilerin iklim değişikliği ve artan girdi maliyetleri gibi zorluklarla mücadele eden bir süreçte olduğunu ifade etti. Bu desteklerin üreticilerin mücadelesini sürdürebilmesi için şart olduğunu kaydetti.

Bayraktar, konuşmasını “Tarım sektörüne verilen destekler, yalnızca üreticilerimizin refahını değil, aynı zamanda tüketicilerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini de güvence altına alıyor” sözleriyle tamamladı. Mevcut destekleme sisteminin, ödemelerin yıl içine yayılması sebebiyle çiftçilerin ekonomik gücünü olumsuz etkilediğini ve bu nedenle destek ödemelerinin zamanında ve toplu olarak yapılmasının gerektiğini ifade etti. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için bu durumun önem taşıdığını vurguladı.