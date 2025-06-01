Tzob Başkanı Şemsi Bayraktar, Kuraklığı Vurguladı

Türkiye KURAKLIK TEHDİDİYLE KARŞIYAYIZ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya, bunu göz ardı edemeyiz.” sözleriyle durumu özetledi. Bayraktar, Çankırı’nın Germece köyünde kuraklıktan etkilenen tarlalarda incelemelerde bulundu ve çiftçilerin sorunlarını dinledi. Yapmış olduğu açıklamada Bayraktar, kuraklığın yanı sıra zirai don, dolu, zaman zaman sel ve hortum felaketlerinin tarımsal üretime zarar verdiğine dikkat çekti. Özellikle son günlerde 65 ilde don felaketi nedeniyle başta meyve olmak üzere birçok ürünün zarar gördüğünü vurguladı.

ÇANKIRI’DA KURAKLIK VE DON FELAKETİ

Zirai donun yanında kuraklığın da Türkiye tarımını tehdit ettiğini ifade eden Bayraktar, “Geçtiğimiz günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeydim. Kuraklıktan dolayı hububat üretimi olumsuz etkilenmiş ve o bölgede maalesef hububat üretiminde verimlilik ve kalite kayıpları var.” dedi. Ayrıca Çankırı’da da, don felaketi nedeniyle meyve ürünlerinin yüzde 90’a varan oranlarda zarar gördüğünü belirtti. Kuraklık tehdidiyle birlikte hububat üretiminde olumsuz etkilerin yaşandığını dile getiren Bayraktar, arpa tarlalarındaki zarar oranını da “yüzde 100” olarak açıkladı.

GELECEKTE SU FAKİRİ OLACAĞIZ

Zirai don olaylarının yanı sıra daha büyük bir tehlike olduğuna dikkat çeken Bayraktar, kelamlarına şöyle devam etti: “Daha büyük bir tehlike, daha büyük bir tehdit bizi bekliyor. Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Bunu göz ardı edemeyiz.” Yapılan çalışmalara göre Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda su fakiri bir ülke olacağı uyarısında bulundu. Kişi başına su tüketim miktarının 2030 sonrası için 1000 metreküpün altına düşmesinin beklenildiğini ifade eden Bayraktar, durumun sadece tarımsal üretimi değil, tüm toplumu etkileyecek bir afet olduğunu vurguladı. Tarımda kullanılan suyun yüzde 77 olduğunu belirten Bayraktar, en büyük tedbirin tarım sektöründe alınması gerektiğini belirtti.

MALİYETLERİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR DURUM

Bazı bölgelerde kuraklık yüzünden buğday üretiminin beklenen rakamların altında kalacağını aktaran Bayraktar, “Bunu dikkate alarak, özellikle Toprak Mahsulleri Ofisinden çiftçinin maliyetini dikkate alan, çünkü kuraklık yaşadığımız bölgelerde çiftçimizin maliyetleri arttı. Bunu göz önünde bulunduran bir fiyatla piyasaya girmesini ve piyasayı düzeltmesini bekliyoruz,” diyerek önemli bir noktaya işaret etti. Çiftçilerin memnun olması için yeni hasat sezonunda tatmin edici bir fiyat sunulması gerektiğini söyledi.

ÇİFTÇİLERİN SÜRDÜRDÜĞÜ TARLALARIN ZİYARETİ

Konuşmanın ardından kuraklık nedeniyle verim alamayan bir çiftçi, ekili tarlasını sürdü. Bayraktar, Çankırı Ziraat Odası Başkanlığına geçerek Başkan Nejat Gamzeli ve ilçe oda başkanlarıyla bir araya geldi. Ardından, Eldivan ilçesinde dondan etkilenen kiraz ve meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.