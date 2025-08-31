TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Fiyat Artışlarını Açıkladı

MARKET FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Ağustos ayında markette 37 ürünün 30’unda fiyat artışı, 6’sında ise fiyat azalışı görülürken, bir üründe fiyat değişimi olmadı” dedi. Bayraktar, üretici ve market fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağustos ayında markette ve üreticide en fazla fiyat artışı yaşayan ürünlerin yeşil fasulye olduğunu belirtti. Ayrıca, fiyatı en çok düşen ürünün markette kuru soğan, üreticide ise limon olduğunu ifade etti.

GİRDİ FİYATLARINDA ARTIŞ

Bayraktar, tarımsal üretimde kullanılan girdilerde fiyat artışlarını da değerlendirdi. “Girdi fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış yüzde 85,3 oranıyla üre gübresinde görüldü” diyen Bayraktar, “Ağustos ayında, temmuz ayına göre 20.20.0 gübresi yüzde 6,6, DAP gübresi yüzde 4,3, amonyum sülfat gübresi yüzde 2,1, CAN gübresi ise yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Ancak üre gübresi yüzde 1,3 oranında düştü” şeklinde konuştu. Yıllık bazda üre gübresi, DAP gübresi, 20.20.0 gübresi ve amonyum sülfat gübresi gibi ürünlerin önemli ölçüde arttığına dikkat çekti.

ÜRETİCİ VE MARKET FİYATLARI ARASINDAKİ FARKLAR

Bayraktar, Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farklarına da değindi. “Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 335,3 ile havuçta görüldü” dedi. Havuçtaki fiyat farkını kabak, limon, patlıcan ve sivri biberin takip ettiğini ifade eden Bayraktar, havuçun 4,4 kat, kabak ve limon gibi ürünlerin de yüksek fiyat farklarıyla satıldığını belirtti. Ayrıca, “Ağustos ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 56 ile yeşil fasulye oldu” diyerek, diğer ürünlerdeki fiyat artışlarını da sıraladı.

FİYAT DÜŞÜŞLERİ VE ÜRETİM ARZINDAKI DEĞİŞİMLER

Ağustos’ta üreticide 29 ürünün 19’unda fiyat artışı yaşanırken, 6 üründe fiyat düşüşü olduğu belirtildi. Bayraktar, “Üretici fiyatlarında en çok düşüş yüzde 44,6 ile limonda görülürken, en fazla artış ise yeşil fasulyede yüzde 152,9 olarak kaydedildi” ifadesini kullandı. Yazlık patateste arz fazlası görüldüğünü ve bunun da üretici fiyatlarının gerilemesine yol açtığını ifade etti. Ayrıca, kuru soğanda da üretim fazlalığını sebep göstererek fiyatların düştüğünü kaydetti. Bayraktar, mevsim şartlarının uygun gittiği ürünler için de arz fazlası nedeniyle birçok ürünün fiyatının düştüğünü vurguladı.