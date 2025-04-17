Tzob Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Açıklama Yaptı

DOĞAL AFETLERİN TARIMA ETKİLERİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu doğal afetlerin tarım sektörüne olan olumsuz etkilerinin büyüklüğüne dikkat çekti. Bayraktar, “Doğal afetler farklı sektörleri etkilese de, en çok tarım sektörü etkileniyor. Bu afetlerin şiddetinin artarak devam etmesi ise bizi derinden üzüyor. Son zirai don olayı 3-4 gün boyunca sürdü ve Türkiye’deki birçok ürünün arzını yavaşlatacak. Bazı ürünlerde yüzde 100 zarar oluştu ve bunları bulmamız mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.

İZMİR’DE KİRAZ BAHÇELERİNE ZİYARET

Şemsi Bayraktar ve ekibi, son günlerde zirai donun etkili olduğu İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray’ın da katıldığı basın toplantısında Bayraktar, iklim değişikliğinin Türkiye’yi olumsuz etkilediğini vurguladı. “Mevsimsel değişimler gözlemliyoruz. Ocak ayında beklediğimiz yağışları alamazken, şubat ayında ise don olaylarıyla karşılaştık. Çukurova bölgesinde narenciye kalmadı” açıklamasında bulundu.

Mart ayının kurak geçtiğine dikkat çeken Bayraktar, Nisan ayında yağış beklediklerini ifade etti. “Nisan yağışları, hububat başta olmak üzere birçok ürün için hayati öneme sahip. Yağışların başlamasıyla yeraltı sularının ve barajların beslenmesi önemliydi. Ancak kar yağışının ardından zirai don olaylarının hasarını gördük ve 65 ilde hasar olduğu ortaya çıktı” dedi. Ayrıca, değişen iklimin, önümüzdeki yıllarda tarım ürünlerini ve üretim desenlerini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti.

ÜRÜN TEMİNİ ZORLAŞACAK

Bayraktar, Manisa’da üzüm gibi birçok ürünün zarar gördüğüne işaret etti. “Özellikle kiraz, bizim ihracatta lider olduğumuz bir ürün. Bu afet, birçok ürünün arzını yavaşlatacak. Bazı ürünlerde yüzde 100 zarar söz konusu. En başta yoksul kesim etkilenecek ve fiyatlar yükselecek. Bazı ürünleri bulmak, paranız cebinizde olsa bile zor olacak” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİ DESTEKLENMEZSE GÖÇ OLACAK

Çiftçilere yönelik yapılacak desteklerin önemine de değinen Bayraktar, aksi takdirde bölgelerin göç vereceği uyarısında bulundu. “Gençleri tarımda tutmakta zorlanıyoruz. Çiftçilerimiz, Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) adil bir şekilde tespit yapmasını talep ediyor. TARSİM primleri yüksek olduğu için birçok üretici sigorta yaptıramıyor. Ayrıca üreticilerin borçlarını yapılandırması gerektiğini belirtiyor” dedi.

EMEKLER BİR GECEDE YOK OLDU

Zirai don nedeniyle bir gecede emeğin yok olduğuna vurgu yapan Bayraktar, “Çiftçilerimiz, doğal afetlere açık bir üretim yapıyor. Bu yıl içinde birçok afetle karşılaştılar. İzmir’de her üründe hasar var, özellikle yüksek kesimlerde. Bayındır, Bergama ve Kemalpaşa ilçelerinde ciddi zararlar oluştu” değerlendirmesinde bulundu.