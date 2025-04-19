TZOB Yönetimi, Çiftçilerin Borçlarını Yapılandırmalı

ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bankaların çiftçilerimize yeni kredi açması lazım. Çiftçimize sahip çıkmadığımız takdirde bir göç olabilir. Göç istemiyoruz. Destekler bugünlerde lazım. Çiftçimize nakit bugünlerde lazım. Verecekseniz hızlı bir şekilde verin, bugünlerde çiftçimizin ihtiyacını karşılayalım” diyerek acil destek çağrısında bulundu.

AFETİN ETKİLERİ YERİNDE İNCELENDİ

Bayraktar, Malatya’da kayısı üreticileri ile bir araya geldi. Yaşanan zirai don sonrası zarar gören kayısı bahçelerini ziyaret eden Bayraktar, “Yaşadığımız don felaketinin etkilerini yerinde görmek ve inceleme yapmak üzere kayısı diyarı Malatya’mıza geldik. Kayısı, bu bölgenin hayatı. Çok önemli, stratejik ve ekolojik özelliği olan bir ürünümüz. Bu ürünün don felaketinden çok büyük zarar gördüğünü tespit ettik. Yüzde 100’lere varan bir don tespitimiz var. Bundan üzüntü duymamak mümkün değil. Afetler son yıllarda çok hızlı şekilde artmaya başladı. 2014 yılında 500 olan afet sayısı 2024 yılında 1257 rakamına ulaştı ve artarak devam ediyor. Bizi en çok etkileyen tarafı, afetin şiddetinin artması” ifadelerini kullandı.

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI TALEBİ

Bayraktar, “Şu ana kadar yaptığımız tespitlerde 65 ilimizde değişik meyve ve sebzelerde zarar gördük. Tarım ve Orman Bakanlığımız bir çalışma başlattı. Afetten zarar gören üreticilerimizin bir kısmı karşılanacak. Ancak beklentilerimiz bununla sınırlı değil. Çiftçilerimizin Ziraat Bankalarına, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara borçları var. Çiftçilerimiz bu borçları bu afet karşısında ödeyemeyeceklerini ifade ederek, bu borçların yapılandırmasını talep ediyor. Afetin boyutuna baktığımızda bazı meyve dallarının yandığını görüyoruz. Bu, afetin büyüklüğünü göstermesi açısından son derece önemli” diye konuştu.

SİGORTA POLİÇELERİNDE İYİLEŞTİRME GEREKEN BİR KONUYDU

Bayraktar, ayrıca “Çiftçilerimizin yaptırdığı sigortalarda, primlerde iyileştirilme yapılması lazım. Hazine’den destek sağlamak sureti ile bir indirim istiyor çiftçimiz. Eğer bu rakamlar devam ederse çiftçilerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda devam etmesi ve emekli olması mümkün değil.” dedi. Bu programın ardından Bayraktar, oda başkanları ve üreticilerle bir araya gelip istişare toplantısı gerçekleştirdi.