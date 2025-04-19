U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası Devam Ediyor

ŞAMPİYONA DEVAM EDİYOR

Karabük’te düzenlenen U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları sürüyor. Bu organizasyon, Karabük Onur Futbol Sahası’nda gerçekleşiyor ve altı farklı şehirden toplamda 6 takım mücadele ediyor.

İLK İKİ GÜN MAÇ SONUÇLARI

Şampiyonanın ilk gününde gerçekleştirilen karşılaşmalarda Çankırı Yurdumspor ile Zonguldak Atletik Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı. Diğer yandan, Ankara Anka Spor Kulübü, Sinop Tersanespor’u 1-0 yenerek galip geldi. İkinci gün yapılan maçlarda ise Bartın Gençlerbirliği ile Sinop Tersanespor 2-2’lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Ayrıca Kastamonuspor, Çankırı Yurdumspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti.

FINAL MAÇI TARİHİ

Şampiyonanın final mücadelesi 20 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Onur Futbol Sahası’nda gerçekleştirilecek.