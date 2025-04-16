U-16 Türkiye Şampiyonası 2025’te Denizli’de

ŞAMPİYONA TARİHİ VE YERİ

U-16 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası, 05-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin köklü kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek bu önemli organizasyon için geri sayım başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu, 2024-2025 Sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı çerçevesinde U16 Türkiye Şampiyonalarını organize ediyor.

HAZIRLIKLAR VE MAÇ YERLERİ

Denizli’nin ev sahipliğinde süren hazırlıklar kapsamında, maçlar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ve PAÜ Spor Salonunda oynanacak. Şampiyona, Basketbol Denizli İl Temsilciliği ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

GENÇ BASKETBOLCULAR İÇİN FIRSAT

Bu önemli organizasyon, Türkiye’nin en başarılı altyapı takımlarıyla genç basketbolculara kendilerini gösterme fırsatı sunacak. Turnuvaya Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan sporcular ve basketbol severler, Denizli’de buluşacak. Tüm sporseverler, basketbolun gelecekteki yıldızlarını izlemek için müsabakaları tribünlerden ücretsiz takip edebilecek.