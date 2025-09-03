U Dönüşü Yapan Araca Çarpıldı

KAZA SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI

Adıyaman’da U dönüşü yapmak isteyen bir otomobile iki aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek Köyü yakınlarında U dönüşü yapmaya çalışan Ö.F., idaresindeki 01 AAE 829 plakalı otomobile, arkadan gelen H.K. yönetimindeki 27 DN 626 plakalı otomobil ile N.Ö. idaresindeki 01 ALP 244 plakalı minibüs çarpmış.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücüler Ö.F. ve N.Ö. ile 01 AAE 829 plakalı otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralanıyor. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmiş. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili gerekli incelemelerin yapılabilmesi için soruşturma başlatılıyor. Olayın detayları ve kaza ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.