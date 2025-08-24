Ü.G., O.Ö. ve Ş.Ö. Yakalandı

3 KİŞİ YAKALANDI

Bolu’da, çeşitli suçlardan aranan 3 kişinin yakalanması ve cezaevine gönderilmesi işlemleri gerçekleştirildi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Dedektifleri (JASAT), aranan şahısların tespiti ve yakalanması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

SUÇLARI VE CEZALARI ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, “bilişim sistemlerini kullanılması suretiyle hırsızlık” suçu nedeniyle kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hapis cezası olan Ü.G., “uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak” suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.Ö. ile “basit yaralama” suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan Ş.Ö. yakalandı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Gözaltına alınan Ü.G., O.Ö. ve Ş.Ö., gerekli işlemler tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Adli makamlar tarafından tutuklanan bu şahıslar, cezaevine teslim edildi.