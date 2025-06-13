U16 Erkek Milli Hentbol Takımı Davet Edildi

U16 MİLLİ HENTBOL KAMPI DAVETİ

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında Giresun’da gerçekleştirilecek U16 Erkek Milli Hentbol Takımı kampına Karabük’ten iki oyuncunun davet edildiğini duyurdu. Bu oyuncular, sağ kanat Sezgin Mert Özdemir ve sol kanat Celal Bulut Özdemir olarak belirlendi. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’nden gelen bu iki oyuncu, kendilerinin Beşiktaş’ta ve A Milli Hentbol Takım’ında oynama hedefi taşıdıklarını ifade etti.

ÇALIŞMALAR VE MOTİVASYON

Antrenörleri Mustafa Altekin rehberliğinde antrenmanlarına devam eden Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü hentbol takımından iki oyuncunun, U16 Erkek Milli Hentbol Takımı kampına seçilmesinin genç sporculara da motivasyon sağladığı belirtildi. Necip Fazıl Kısakürek Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Celal Bulut Özdemir, dört yıldır yoğun şekilde hentbolla ilgilendiğini dile getirerek, “Mustafa Hoca bizi keşfetti, onunla birlikte çalışıyoruz. Hem hocamız, hem abimiz, hem de adeta bir baba gibi yanımızda” dedi. Hentbol için yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu belirten Özdemir, “Okuldan çıkıp işe gidiyorum, işten sonra antrenmana geçiyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak yorulsam da ailemin desteği en büyük motivasyon kaynağım” ifadelerini kullandı.

HEDEF VE GURUR

Milli takıma seçilmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen genç sporcu, “Karabük gibi bir yerden milli takıma seçilmek gerçekten gurur verici. Kamplarda iyi performans gösterip kendimi daha çok geliştirmek istiyorum” şeklinde konuştu. Aynı okulda eğitim gören diğer oyuncu Sezgin Mert Özdemir, altıncı sınıfın sonlarında başladığı hentbolda, “Bir arkadaşım sayesinde bu spora yöneldim. Okul ve antrenman temposu zaman zaman yorucu olsa da bu zorlukların üstesinden geliyoruz” diye belirtti.

Ailesinin ve çevresinin destekleyici olduğunu vurgulayan Özdemir, “Hentbol, benim için tercih meselesi; çünkü gerçekten zevkli bir oyun” sözleriyle çevresinin sporun seçimine yönelik görüşlerini paylaştı. Gelecekte Beşiktaş’ta oynamak ve A Milli Takım’da forma giymek istediğini belirten Özdemir, kamp davetini bayramda aldığını ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

KAMP DETAYLARI

U16 Milli Hentbol Takımı kampı, 16 Haziran’da başlayacak ve 20 Haziran’a kadar devam edecek. Kamp süresince, genç sporcular teknik ekip gözetiminde antrenman ve hazırlık maçları yapacak, uluslararası müsabakalara hazırlıklarını sürdürecek.