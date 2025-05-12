U16 Şampiyonu Bahçeşehir Koleji Oldu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2024-2025 sezonu yurt içi faaliyet programı içerisinde, 5-11 Mayıs tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir heyecan yaşandı. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen 16 güçlünün mücadele ettiği turnuvada, zirveyi elde eden takım Bahçeşehir Koleji oldu. Finalde, nefes kesen bir mücadelenin ardından Anadolu Efes’i 78-75’lik skorla mağlup ederek U16 kategorisinde Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardı.

YARI FİNAL PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURDU

Yarı finalde Fenerbahçe karşısında gösterdiği etkileyici performansla 76-66 galip gelen Bahçeşehir Koleji, finaldeki üstün oyunuyla şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanını kazanarak turnuvanın en iyi 5’ine seçilen Bahçeşehir Koleji oyuncusu Ömer Alp Elitaş, hem bireysel başarısıyla hem de takım liderliğiyle dikkat çekti. Elitaş’ın performansı, Bahçeşehir Koleji’nin şampiyonluk yolculuğunda kritik bir rol oynadı.

KATILAN TAKIMLAR VE TURNUVANIN ÖNEMİ

Turnuvaya katılan diğer takımlar arasında Türk basketbolunun önemli kulüpleri yer aldı. Anadolu Efes, Antalya Gelişim Spor, Beşiktaş, Bursaspor, Darüşşafaka, Fenerbahçe, Galatasaray, Gelişim Koleji, Karşıyaka, Petkim Spor, TED Ankara Kolejliler, Tofaş A, Tofaş B ve Türk Telekom gibi takımlar, turnuvada kendilerini gösterme fırsatı buldu.