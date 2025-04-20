U16 Türkiye Futbol Şampiyonası Sona Erdi

U16 TÜRKİYE FUTBOL ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI

Karabük’te düzenlenen U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nın 1. Kademe müsabakaları, dört gün süren heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Finalde Kastamonuspor, rakibi Ankara Anka Spor Kulübü’nü penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek 2. kademede yer almayı başardı.

FİNAL MAÇINDA NELER OLDU

Karabük Onur Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında, altı farklı şehirden 6 takım yer aldı. Finalde normal süre 1-1 eşitlikle sona erdi ve Kastamonuspor, penaltı atışlarında üstünlük kurarak Ankara temsilcisini 5-4 yenerek U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nın 2. Kademe maçlarına katılmaya hak kazandı. İkinci kademe etabında toplamda 24 takım mücadele edecek.

TÜM GÖZLER SALONDAYDI

Karşılaşmalar sırasında genç futbolcular sahada kıyasıya mücadele ederken, tribünlerde ise karşılaşmaları izleyen veliler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Bu durum, etkinliğin yoğunluğunu ve heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi.