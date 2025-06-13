U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Türkiye Zirvede

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMİYONLUK

U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, bir kez daha zirveye çıktı. Ay-yıldızlı güreşçiler, 2023 ve 2024 yıllarından sonra 2025 yılında da Avrupa şampiyonu olarak bu unvanı üst üste üçüncü kez elde etti.

BAŞARILI PERFORMANS

Milli takım, şampiyonada toplam 32 müsabakada 22 galibiyet ve 10 yenilgi aldı. Elde edilen başarılar neticesinde, takım toplamda 5 madalya kazandı: 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile başarılarını taçlandırdı.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Madalya kazanan sporcular arasında altın madalya sahibi Eylem Engin (73 kg), gümüş madalya sahipleri Fatma Yılmaz (53 kg) ve Özdenur Özmez (61 kg) ile bronz madalya kazanan Kıymet Rumeysa Tezcan (65 kg) ve Zeynep Sucu (69 kg) yer aldı. – İSTANBUL