U17 Kız Milli Takımı Kadrosu Açıklandı

U17 Kız Milli Takımı’nın Erzurum’daki hazırlık kampı kadrosu netleşti. Kadroda yer alan isimlerden biri de Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nün öne çıkan orta saha oyuncusu Ayşegül Aydın. 2026 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden U17 Kız Milli Takımı, Kasım ayında gerçekleşecek maçlar öncesi Erzurum’da bir araya geliyor ve hazırlık kampına başlamış oluyor.

AYŞEGÜL AYDIN KADRODA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, milli takıma davet edilen sporcular arasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nde başarılı performans sergileyen Ayşegül Aydın da yer alıyor. Takım, 24-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sway Hotel’de konaklayacak ve çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirecek.

ÖNEMLİ

Başkan Büyükkılıç, Hastanede Anjiyo Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hastanede anjiyo işlemi geçirdi. Sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
FIFA Dünya Kupası 2026’da başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası, kulüp futbolunun zirvesinde yer alan bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. Turnuvanın açılış maçı, Inter Miami ve Al Ahly arasında gerçekleştirilecek.

