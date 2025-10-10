U19 Boks Şampiyonasında Türk Milli Takımı Başarı Elde Etti

U19 kadınlar ve erkekler Avrupa Boks Şampiyonası’na 33 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Türk Milli Takımı kadınlar kategorisinde 3 altın, 1 bronz, erkeklerde ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Türkiye, kadınlarda 3 altın ve 1 bronz, erkeklerde ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Organizasyonun birincisi İngiltere olurken, Gürcistan ikinci sırayı aldı. U19 milli takımında altın madalya kazanan sporcular Yoncagül Yılmaz (70 kg), Ayşenur Karaoğlan (80 kg), Havvanur Kethüda (+80 kg) ile gümüş madalya kazanan Doğukan Demirceylan (+90 kg) ve bronz madalya sahibi Mehmet Enes Şanlı (65 kg) ile Yağmur Teke (65 kg) yer aldı.

BAŞKAN SUAT HEKİMOĞLU

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, bu önemli başarı dolayısıyla milli sporcuları tebrik etti. Hekimoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren altyapıya yatırım yapmayı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamayı en önemli önceliğimiz olarak belirledik” ifadelerini kullandı. Hekimoğlu, U19 milli takımının Çekya’da kazandığı başarının, doğru yolda olduklarının somut bir kanıtı olduğunu vurguladı.

BİZİM İÇİN ASIL HEDEF

Hekimoğlu, “Bizim için asıl hedef, bu genç sporcuları uzun vadede dünya şampiyonluklarına ve olimpiyat kürsülerine taşımaktır” dedi. Başkan, gençlerin ilerleyen yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında, Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden emin olduğunu belirterek, Türk boksunun geleceğinin emin ellerde olduğunu ifade etti.

