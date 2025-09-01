U19 PAF Ligi’nde Kayserispor, Kocaelispor’u yendi

MAÇIN DETAYLARI

U19 PAF Ligi’nin 4. haftasında Kayserispor, Kocaelispor karşısında deplasmanda oynadığı mücadelede 7-1’lik skorla farklı bir galibiyet elde etti. Maç, Kocaeli Vinsan Doğal Çim Saha’da gerçekleştirildi. Hakemler Tuğberk Tavsamaz, Ali Han Köse ve Türker Öner görev aldı.

TAKIM KADROLARI

Kocaelispor’un maçtaki kadrosu şu şekilde oluştu: Ali Deniz E., M. Efe Küçük (Mert dk. 46), Ali Eren Tekbaş, Deniz Ceylan, Mehmet Altaş, Arda Özyar, Esat Yusuf Narin (Enes dk. 65), Alp Eren Eryılmaz (Buğra dk. 60), Fatih Han Demir, Demetre Gabisonia (Arda dk. 46), Efe Konuşkan.

Kayserispor’un kadrosu ise şunlardan oluştu: Yağız Efe Dere, M. Tarık Obut, Burak Erkan, M. Talha Yaşar (Fırat Adar dk. 66), Berat İşkol, Arda Hasan Öğretir, Görkem Gönen (Buğra dk. 46), Ataol Taylan Karapınar, Arda Kabukcı (M. Polat dk. 66), Ertuğrul Gazi Demirel (Enes Melih dk. 75), Arda Kaya (Duran Efe dk. 66).

GOLLER VE DİĞER GÖRÜNTÜLER

Maçta, Kocaelispor’un tek golünü Arda Özyar 41. dakikada kaydetti. Kayserispor ise Ataol Taylan Karapınar’ın 5, 8, 68 ve 85. dakikalarda attığı gollerle göz doldurdu. Ayrıca, Arda Kaya da 40, 45 ve 49. dakikalarda fileleri havalandırarak toplamda 7 gol atan takımının galibiyetine katkı sağladı.

SARI KARTLAR

Karşılaşma boyunca Kocaelispor’dan Deniz Ceylan, Ali Deniz Erdoğan ve Mehmet Altaş sarı kart görürken, Kayserispor’dan ise Mustafa Tarık Obut, Ertuğrul Gazi Demirel, Arda Kabukcı ve Görkem Gönen sarı kart alan oyuncular oldu.