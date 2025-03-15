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U20 Elit Lig Kadrosu Açıklandı

U20 MİLLİ TAKIMI’NIN MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

U20 Milli Takımı, 20 Mart’ta İtalya ile, 25 Mart’ta Romanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçlarına dair aday kadrosunu duyurdu. Kadroya Kayserispor’dan tam üç futbolcu seçildi.

KADROYA DAVET EDİLEN OYUNCULAR

20 Mart Perşembe günü İstanbul’da İtalya ve 25 Mart Salı günü Targovişte’de Romanya ile yapılacak maçlar öncesinde, Teknik Direktör Erdal Güneş liderliğindeki U20 Milli Takımı’nın aday kadrosuna Kayserispor’dan kaleci Mehmet Şamil Öztürk, orta saha oyuncusu Baran Ali Gezek ve forvet Talha Sarıarslan dahil edildi.

TOPLANMA TARİHİ

Aday kadroya çağrılan futbolcular, 16 Mart Pazar günü saat 18.00’de İstanbul’da bir araya gelecek.

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