U20 Milliler, İtalya’ya 3-0 Yenildi

MAÇ SONUCU

U20 Milli Takımı, İstanbul’da düzenlenen U20 Elit Lig mücadelesinde İtalya’ya 3-0 yenildi. Pendik Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmada İtalya’nın gollerini sırasıyla 34. dakikada Thomas Berenbruch, 50. dakikada Maat Caprini ve 90+3. dakikada Kevin Zeroli attı. Ay-yıldızlılar, 25 Mart Salı günü U20 Elit Lig’in son maçında Romanya ile karşılaşacak.

DENİZ ERTAŞ’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

İtalya ile oynanan U20 Elit Lig maçı öncesinde, U20 Milli Takım kalecisi Deniz Ertaş’ın doğum günü kamp yapılan otelde kutlandı. Öğle yemeğinin ardından, takım için hazırlanan pastayı kesen Deniz Ertaş, daha sonra takım arkadaşları ve teknik heyetin tebriklerini kabul etti.