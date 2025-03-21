U23 Avrupa Şampiyonası’nda Umut Erdoğan’a Bronz

BARTIN ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Umut Erdoğan, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın erkekler 70 kiloda bronz madalya kazanmayı başardı. BARÜ’nün Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri uluslararası alanda yeni başarılar elde etmeye devam ediyor. Son olarak Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleşen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Umut Erdoğan, erkekler serbest stil 70 kilo kategorisinde bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

MİLLİ SPORCU HEDEFİNE ULAŞTI

Bronz madalya için mindere çıkan milli sporcu, Moldovalı rakibi Pavel Graur’u 5-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Üzerindeki bu başarıdan dolayı tebriklerini ileten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Genç sporcularımız; azim, kararlılık ve büyük bir özveriyle çalışarak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Avrupa Güreş Şampiyonasında üçüncü olarak bizleri gururlandıran öğrencimiz Umut Erdoğan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

GELİŞİMİN TEMELİ

Geleceğin sporcularını yetiştirmek için sürdürülen gayretlere dikkat çeken Rektör Uzun, “Üniversitemizde sürdürülebilirlik odağında yürüttüğümüz çalışmalarla her geçen gün kendimizi geliştiriyor, yeni başarılarla yarınlara yürüyoruz. Geleceğin sporcularını yetiştirme konusunda yoğun bir gayretle çalışarak Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz” dedi.